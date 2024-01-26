تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام العدو أنه تم رصد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان عقب دوي صفارات الإنذار في مرجليوت.

استهداف قبة تجسسية في موقع جل العلام

نشر الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قبة تجسسية في موقع جل العلام التابع لجيش العدو الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 25-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 25-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 10:00 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 11:20 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بمسيّرتَين انقضاضيّتَين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفر بلوم وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 11:00 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدات الناقورة وحولا وطيرحرفا، وانفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية في أجواء حدود الناقورة.

المصدر: موقع المنار