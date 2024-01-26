لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها دعما لأهالي ومقاومة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 12:20

لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها دعما لأهالي ومقاومة غزة

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
مقاومة
لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام العدو أنه تم رصد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان عقب دوي صفارات الإنذار في مرجليوت.

استهداف قبة تجسسية في موقع جل العلام
نشر الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قبة تجسسية في موقع جل العلام التابع لجيش العدو الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة.

ملخص عمليات المقاومة
هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 25-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 25-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي
1- الساعة 10:00 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 11:20 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بمسيّرتَين انقضاضيّتَين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفر بلوم وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي
1- الساعة 11:00 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

خريطة 25-01-2024

اعتداءات العدو
وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدات الناقورة وحولا وطيرحرفا، وانفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية في أجواء حدود الناقورة.

المصدر: موقع المنار

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