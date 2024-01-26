تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ112 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

ولليومِ 112 أثبتت المقاومةُ قدرتَها على مواصلةِ التصدي للعدوانِ بسلسلةِ عملياتٍ في محاورِ القتالِ معَ قواتِ العدو وتصيبه بضربات قاتلة.

كما أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان “مجاهدي الكتائب أوقعوا الأسبوع الماضي العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في سبعٍ وخمسين مهمة عسكرية مختلفة”، وكشف “عن استهداف قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة، وبينها نسف اربعة منازل، وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو”.



المصدر: موقع المنار