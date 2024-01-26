الاحتلال يحاصر مواقع عدة وينشر فرق قناصة داخل بنايات في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 26 2024 - 04:48

الاحتلال يحاصر مواقع عدة وينشر فرق قناصة داخل بنايات في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
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