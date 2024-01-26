وزيرة الخارجية الفنلندية: طفح الكيل ويحتاج السكان المدنيون في غزة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2024 - 03:12

وزيرة الخارجية الفنلندية: طفح الكيل ويحتاج السكان المدنيون في غزة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة