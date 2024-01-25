حمدان: ما يعرضه قادة صهاينة على دول اوروبية بشأن مستقبل غزة يعكس احلاما لن تتحقق  – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 20:36

حمدان: ما يعرضه قادة صهاينة على دول اوروبية بشأن مستقبل غزة يعكس احلاما لن تتحقق 

منذ 54 mins 25 January، 2024
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