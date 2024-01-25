حمدان: الاتفاق على صفقة كاملة لتبادل الاسرى لن يتم الا بوقف العدوان على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 20:36
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أميركا ودول أوروبية يتواصل لليوم الـ111 والمقاومة تتصدى للعدو على مختلف المحاور
حمدان: الاتفاق على صفقة كاملة لتبادل الاسرى لن يتم الا بوقف العدوان على شعبنا
منذ 55 mins
25 January، 2024
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