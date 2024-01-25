سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوب غرب مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 18:50

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوب غرب مدينة خانيونس

منذ 44 mins 25 January، 2024
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