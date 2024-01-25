مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة كفركلا وغارة إستهدفت منزلا مدمرا بالقصف والغارات المسيّرة سابقا في بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 17:02

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة كفركلا وغارة إستهدفت منزلا مدمرا بالقصف والغارات المسيّرة سابقا في بليدا

منذ 31 mins 25 January، 2024
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