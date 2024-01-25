استشهاد الأسير المحرر وسام خشان برصاص العدو بعد محاصرته  ‫بمنزله والاشتباك معه في قرية بير الباشا بجنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 10:58

استشهاد الأسير المحرر وسام خشان برصاص العدو بعد محاصرته  ‫بمنزله والاشتباك معه في قرية بير الباشا بجنين بالضفة المحتلة

منذ 28 mins 25 January، 2024
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