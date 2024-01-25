أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام، الليلة، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكرت مصادر صحافية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا، كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة.

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المصدر: وكالات فلسطينية