اشتباكات وقصف مدفعي صهيوني عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 00:58

اشتباكات وقصف مدفعي صهيوني عنيف على مناطق وسط وغرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 January، 2024
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