غارة صهيونية على مخيم النصيرات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 08:58
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أكثر من 90 ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب على قطاع غزة والمتواصل منذ 110 أيام
غارة صهيونية على مخيم النصيرات في قطاع غزة
منذ 26 mins
24 January، 2024
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