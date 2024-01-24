قصف صهيوني عنيف يستهدف مناطق عدة في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 08:58

قصف صهيوني عنيف يستهدف مناطق عدة في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 27 mins 24 January، 2024
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