مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف الصهيونية في أطراف بلدة الناقورة وقصف فوسفوري ودخاني يستهدف الأطراف الشمالية لبلدة كفركلا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 08:58

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف الصهيونية في أطراف بلدة الناقورة وقصف فوسفوري ودخاني يستهدف الأطراف الشمالية لبلدة كفركلا جنوب لبنان

منذ 28 mins 24 January، 2024
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