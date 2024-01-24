حماس تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف استهداف العدو الاسرائيلي للمستشفيات بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2024 - 06:48

حماس تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف استهداف العدو الاسرائيلي للمستشفيات بقطاع غزة

منذ 10 mins 24 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة