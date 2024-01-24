قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشاب صالح أبو شلون بعد اقتحام منزله في مخيم العين بنابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 06:48

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل الشاب صالح أبو شلون بعد اقتحام منزله في مخيم العين بنابلس بالضفة المحتلة

منذ 14 mins 24 January، 2024
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