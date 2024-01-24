إصابات بقصف صهيوني لمنزل شرق رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 02:48

إصابات بقصف صهيوني لمنزل شرق رفح جنوب غزة

منذ 2 ساعة 24 January، 2024
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