وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا 3 منشآت لكتائب حزب الله العراقي ومجموعات أخرى بتوجيه من الرئيس بايدن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 01:12

وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا 3 منشآت لكتائب حزب الله العراقي ومجموعات أخرى بتوجيه من الرئيس بايدن

منذ 25 mins 24 January، 2024
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