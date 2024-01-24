حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين بشدة العدوان الأمريكي الجديد على مواقع في العراق الشقيق والذي جاء امتدادا للعدوان الأمريكي الصهيوني الغربي والمتواصل على الأمة ومقدراتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 01:12

حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين بشدة العدوان الأمريكي الجديد على مواقع في العراق الشقيق والذي جاء امتدادا للعدوان الأمريكي الصهيوني الغربي والمتواصل على الأمة ومقدراتها

منذ 24 mins 24 January، 2024
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