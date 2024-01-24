مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى أبو يوسف النجار لإنقاذ حياة جرحى العدوان الصهيوني الذين يصلون على مدار الساعة من مناطق رفح وخانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 01:12

مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى أبو يوسف النجار لإنقاذ حياة جرحى العدوان الصهيوني الذين يصلون على مدار الساعة من مناطق رفح وخانيونس بغزة

منذ 1 ساعة 23 January، 2024
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