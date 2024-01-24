تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ110 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

ولليومِ العاشر بعدَ المئة اثبتت المقاومةُ قدرتَها على مواصلةِ التصدي للعدوانِ بسلسلةِ عملياتٍ في محاورِ القتالِ معَ قواتِ العدو، ومن أبرز العمليات، استيلاء كتائب القسام على ثلاث طائرات مسيّرة منها طائرتان انتحاريتان من نوع “ماعوز” جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وغرب خانيونس جنوب القطاع، استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا بقذيفة الياسين مئة وخمسة، كما فجَّرت غرفةً مفخخة مسبقاً بقوة صهيونية راجلة، مؤكدة مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة عدد آخر. واستهدفت القسام أيضاً ثلاث جرافات صهيونية من نوع D9 بقذائف تاندوم والياسين مئة وخمسة.

بدورها أعلنت سرايا القدس استهدافها آليتين عسكريتين بقذائف آر. بي. جي وتفجير دبابة بعبوة ثاقب البرميلية.

وبقذائف الهاون، قصفت سرايا القدس وكتائب الأقصى موقع ناحل عوز العسكري، كما دكت القسام تجمعات العدو جنوب غرب مدينة غزة.

المصدر: موقع المنار