يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ110 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصل جيش العدو ارتكابَ المجازر ِبحق المدنيين جنوب قطاع غزة وتحديداً في خانيونس.

وقد أعلنت وزارةُ الصحة في غزة أنَّ العدو ارتكبَ اثنتينِ وعشرينَ مجزرةً بحق العائلاتِ راحَ ضحيتَها مئةٌ وخمسةٌ وتسعونَ شهيدا .

وأشارت الوزارة الى انَ جيش العدو يضعُ مجمعَ ناصر الطبي ومستشفى الامل في خان يونس ضمن َ دائرةِ الخطر الشديد، وأنَّ مبانيَ المجمعِ الطبي تتعرضُ لسقوطِ شظايا الصواريخِ المعادية، ما يعرّضُ حياةَ المرضى والطواقم والنازحين للخطر.

المصدر: موقع المنار