المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له نتيجة القصف المتواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 23:30

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية عاجزة عن نقل الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له نتيجة القصف المتواصل

منذ 2 ساعة 23 January، 2024
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