كتائب القسام: أكد مجاهدونا استهداف حفار عسكري بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2024 - 20:06

كتائب القسام: أكد مجاهدونا استهداف حفار عسكري بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 28 mins 23 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة