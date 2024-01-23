عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: قلنا منذ البداية غزة ستكون مقبرة للغزاة وها هو جيش العدو الاسرائيلي يغرق في مستنقع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 20:06

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: قلنا منذ البداية غزة ستكون مقبرة للغزاة وها هو جيش العدو الاسرائيلي يغرق في مستنقع غزة

منذ 45 mins 23 January، 2024
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