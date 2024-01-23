صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية: 50 مجندة في الجيش الاسرائيلي رفضن الخدمة العسكرية بوحدات الاستطلاع الحدودية عقب عملية 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 20:06

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية: 50 مجندة في الجيش الاسرائيلي رفضن الخدمة العسكرية بوحدات الاستطلاع الحدودية عقب عملية 7 أكتوبر

منذ 1 ساعة 23 January، 2024
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