مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدة الجميجمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 18:18

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدة الجميجمة

منذ 2 ساعة 23 January، 2024
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