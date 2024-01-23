سرايا القدس استهدفت آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ RPG في محور المعسكر الغربي بمحافظة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 16:24

سرايا القدس استهدفت آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ RPG في محور المعسكر الغربي بمحافظة خانيونس

منذ 13 mins 23 January، 2024
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