‏‌‏‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت ‌‌‌‌‌‏قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققت فيها اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 16:24

‏‌‏‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفت ‌‌‌‌‌‏قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققت فيها اصابات مباشرة

منذ 16 mins 23 January، 2024
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