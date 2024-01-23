مجاهدو القسام يستولون على 3 طائرات “درون” صهيونية منها طائرتان انتحاريتان جنوب حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 16:22

مجاهدو القسام يستولون على 3 طائرات “درون” صهيونية منها طائرتان انتحاريتان جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 45 mins 23 January، 2024
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