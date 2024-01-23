جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 2689 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 23 2024 - 16:24

جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 2689 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 23 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة