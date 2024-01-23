انتقد الإمام السيد علي الخامنئي أداء سلطات الدول الإسلاميّة تجاه قضية غزة، داعيًا إلى قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، مشددًا على أنّ “انتصار أهل غزة مؤكّد”.

وفي كلمة له خلال استقبال المسؤولين عن مؤتمر تكريم شهـداء طهران، قال الإمام الخامنئي إنّ “بعض مواقف وتصريحات المسؤولين في الدول الإسلامية خاطئة، لأنهم يتحدثون عن قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم وهي بيد العـدو الصهيوني الشرّير، فيجب على مسؤولي الدول الإسلامية أن يتحركوا بشأن القضايا التي هي بأيديهم”.

وأكّد سماحته أنّ “القضية التي هي بأيدي المسؤولين في الدول الإسلامية هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، وعليها أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هذا الكيان، لا مساعدته”.

وأشار الإمام الخامنئي إلى أنّه “بالرغم من الأداء غير المناسب لمسؤولي الدول الإسلامية ومع كل الصعوبات؛ فقد أكد القرآن الكريم إنّ الله مع المؤمنين وأينما كان الله كان النصر”، مؤكدًا أنّ “انتصار أهل غزة مؤكّد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وستسعد قلوب المسلمين، وخاصة أهل فلسطين وغزة”.

المصدر: وكالات ايرانية