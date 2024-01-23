تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ109 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وأقر جيش العدو الصهيوني بمصرع واحدٍ وعشرين جندياً وضابطاً في التفجير الذي استهدفهم مساء ليل الاثنين الثلاثاء في مخيم المغازي بقطاع غزة.

وفي السياق، دمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت القسام 3 جرافات صهيونية من نوع D9 بقذائف “التاندوم” و “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن مجاهدوها من تفجير غرفة مفخخة مسبقاً في قوة صهيونية راجلة مما أدى لمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بدورهم، تمكن مجاهدو سرايا القدس من تفجير دبابة صهيونية بعبوة “ثاقب – برميلية” في محور التقدم غرب خانيونس محيط الحي الياباني.

وقصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم المعسكر الغربي بمدينة خانيونس.