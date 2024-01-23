طوفان الاقصى| حتى الموتى لم يسلموا من جيش الاحتلال الاسرائيلي: نبش المقابر في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المتحدث باسم جيش العدو يعلن مقتل 21 ضابطاً وجندياً صهيونياً بتفجير مبنيين في مخيم المغازي في قطاع غزة
طوفان الاقصى| حتى الموتى لم يسلموا من جيش الاحتلال الاسرائيلي: نبش المقابر في غزة
منذ 35 mins
23 January، 2024
صفحات منوعة
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علوم وتكنولوجيا
المصدر:
موقع المنار
غزة
نبش المقابر
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