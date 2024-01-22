كتائب القسام: بعد استهداف دبابة غرب خانيونس حاولت قوة صهيونية سحبها من المكان فتصدى لها مجاهدونا فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 23:32

كتائب القسام: بعد استهداف دبابة غرب خانيونس حاولت قوة صهيونية سحبها من المكان فتصدى لها مجاهدونا فقام الطيران الحربي باستهداف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها

منذ 37 mins 22 January، 2024
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