مراسل المنار : الاعتداءات المسائية بالمدفعية شملت طيرحرفا- الجبين- رامية- عيتا الشعب- يارون- مارون الراس- عيترون- بليدا- ميس الجبل- حولا ووادي السلوقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 21:42

مراسل المنار : الاعتداءات المسائية بالمدفعية شملت طيرحرفا- الجبين- رامية- عيتا الشعب- يارون- مارون الراس- عيترون- بليدا- ميس الجبل- حولا ووادي السلوقي

منذ 52 mins 22 January، 2024
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