تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2024 - 17:52

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي بمحيط مستشفى ناصر في خانيونس بغزة

منذ 14 mins 22 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة