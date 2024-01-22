المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 108 أيام على حرب الإبادة الجماعية ارتكب خلالها العدو الاسرائيلي 2119 مجزرة راح ضحيتها 32295 شهيدا ومفقودا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 17:52

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 108 أيام على حرب الإبادة الجماعية ارتكب خلالها العدو الاسرائيلي 2119 مجزرة راح ضحيتها 32295 شهيدا ومفقودا

منذ 34 mins 22 January، 2024
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