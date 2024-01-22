بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم الإثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)ة

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق