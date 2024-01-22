المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف برشقتين صاروخيتين  ‫قاعدة كونيكو المحتلة في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 17:52

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف برشقتين صاروخيتين  ‫قاعدة كونيكو المحتلة في سورية

منذ 1 ساعة 22 January، 2024
العراق - عربي وإقليمي

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم الإثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)ة

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق

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