إعلام العدو: 60% من المستوطنين الذين تمّ اجلاؤهم من الشمال يخشون العودة إلى منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 15:50

إعلام العدو: 60% من المستوطنين الذين تمّ اجلاؤهم من الشمال يخشون العودة إلى منازلهم

منذ 37 mins 22 January، 2024
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