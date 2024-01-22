المقاومة الإسلامية تستهدف قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج ‌‏بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2024 - 15:50

المقاومة الإسلامية تستهدف قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج ‌‏بالأسلحة المناسبة وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 46 mins 22 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

البث المباشر

إغلاق مشاهدة