اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “شوميرا” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 01:34

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “شوميرا” بالجليل الغربي

منذ 1 ساعة 22 January، 2024
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