اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “شوميرا” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 01:34
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المقاومة الاسلامية: استهداف مستوطنة "افيفيم" بالأسلحة الصاروخية وإصابة منزل وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “شوميرا” بالجليل الغربي
منذ 1 ساعة
22 January، 2024
عاجل
الجليل الغربي
صافرات الانذار
مستوطنة شوميرا
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