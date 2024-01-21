مراسل المنار : شهيد و6 جرحى في الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة عند حاجز الجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:02

مراسل المنار : شهيد و6 جرحى في الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة عند حاجز الجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان

منذ 3 ساعة 21 January، 2024
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