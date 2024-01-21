عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: نتوقع صدور حكم بشأن الدعوى ضد “إسرائيل” خلال أسبوع حيث لم تنضم أي دولة بشكل رسمي لدعوى جنوب إفريقيا رغم دعم دول عدة إعلاميا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 04:52

عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: نتوقع صدور حكم بشأن الدعوى ضد “إسرائيل” خلال أسبوع حيث لم تنضم أي دولة بشكل رسمي لدعوى جنوب إفريقيا رغم دعم دول عدة إعلاميا

منذ 56 mins 21 January، 2024
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