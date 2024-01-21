جرافة للعدو الاسرائيلي قامت بتكسير مركبات الأهالي أثناء وصولها لمنزل الشهيد عبد القادر القواسمي بالخليل في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 02:20

جرافة للعدو الاسرائيلي قامت بتكسير مركبات الأهالي أثناء وصولها لمنزل الشهيد عبد القادر القواسمي بالخليل في الضفة المحتلة

منذ 17 mins 21 January، 2024
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