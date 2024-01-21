مستشفى بلينسون الإسرائيلي: نقل جندي بمروحية من منطقة القتال في غزة إلى المستشفى وحالته خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 02:20

مستشفى بلينسون الإسرائيلي: نقل جندي بمروحية من منطقة القتال في غزة إلى المستشفى وحالته خطيرة

منذ 1 ساعة 21 January، 2024
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