اعلام العدو: داعمون لـ”إسرائيل” في الكونغرس الأميركي يفقدون الثقة بنتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 02:20

اعلام العدو: داعمون لـ”إسرائيل” في الكونغرس الأميركي يفقدون الثقة بنتنياهو

منذ 2 ساعة 21 January، 2024
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