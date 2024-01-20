عضو المكتب السياسي في حركة حماس غازي حمد: هناك تخبط وخلافات داخل قيادة العدو والاحتلال ينهار داخلياً واجتماعياً وعسكرياً وسياسياً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 23:24

عضو المكتب السياسي في حركة حماس غازي حمد: هناك تخبط وخلافات داخل قيادة العدو والاحتلال ينهار داخلياً واجتماعياً وعسكرياً وسياسياً

منذ 35 mins 20 January، 2024
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