مصدر في الخارجية اليمنية: قرار منع الملاحة الإسرائيلية يقتصر على منع عبور سفن العدو الصهيوني أو المتوجهة إليه وتلقينا ردود فعل إيجابية من دول عربية وصديقة بشأن عمليات استهداف سفن العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 23:24

مصدر في الخارجية اليمنية: قرار منع الملاحة الإسرائيلية يقتصر على منع عبور سفن العدو الصهيوني أو المتوجهة إليه وتلقينا ردود فعل إيجابية من دول عربية وصديقة بشأن عمليات استهداف سفن العدو

منذ 46 mins 20 January، 2024
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