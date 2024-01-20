عشرات آلاف المستوطنين يشاركون في مظاهرات في تل أبيب والقدس وامام منزل نتنياهو في قيسارية مطالبين بصفقة مع حماس تضمن تحرير الاسرى الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 23:34

عشرات آلاف المستوطنين يشاركون في مظاهرات في تل أبيب والقدس وامام منزل نتنياهو في قيسارية مطالبين بصفقة مع حماس تضمن تحرير الاسرى الصهاينة

منذ 2 ساعة 20 January، 2024
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